Приготовить винегрет в 2024 году стало на 9% дороже

В России в текущем году приготовить винегрет стало на 9% дороже.

Как сообщили аналитики АТОЛ, изменились цены на ингредиенты для этого традиционного русского салата. Так, свекла выросла в цене на 17%, по сравнению с прошлым годом. В среднем килограмм стоит 69 руб. Морковь подорожала на 13%, до 59 руб. за 1 кг. Больше всего из ингредиентов салата подорожал картофель, средняя стоимость которого составляет 56 руб., что на 33% выше показателей прошлого года.

Медианная цена на остальные ингредиенты изменилась в рамках инфляции. За 1 кг репчатого лука в среднем нужно потратить 44 руб., за 0,1 кг укропа — 64 руб., за банку консервированного горошка — 86 руб., за бутылку растительного масла — 114 руб., а за банку соленых огурцов — 212 руб., сообщают "Известия".

Напомним, цены на картофель с начала текущего года выросли на 49,7%, следует из материалов Росстата. При этом, по данным ведомства, за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на продукт замедлился - 6,86% против 9,9% неделей ранее.