"Аэрофлот" оценил эффект от задержек с поставками российских самолетов

Группа компаний "Аэрофлот" оценивает выпадающий пассажиропоток на фоне задержек с поставками российских воздушных судов SSJ-New и МС-21 в 5 млн человек за ближайшие годы.

Как заявил гендиректор компании Сергей Александровский, в 2024 году потенциальная потеря около 1 млн пассажиров, в 2025 году – порядка 4 млн пассажиров.

Для наращивания пассажиропотока перевозчику придется интенсивнее эксплуатировать имеющуюся технику, сообщают "Ведомости".

Напомним, "Аэрофлот" обсуждает с Объединенной авиастроительной корпорацией "трансформацию соглашения" по поставкам 339 новых отечественных авиалайнеров. Предполагается исключить из заказа SJ 100 и Ту-214. Они будут замещены дополнительными МС-21