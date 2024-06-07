ЦИК хочет отказаться от декларирования кандидатами их имущества и доходов

Центризбирком России предлагает в перспективе отказаться от декларирования кандидатами данных о своем имуществе и доходах.

Как заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев, соответствующая инициатива в настоящее время прорабатывается с налоговой и кадастровой службами. По его словам, это послабление, но не очень значительное: за ошибки в декларациях кандидатов и сейчас не наказывают.

Отмечается, что сформировать и представить законодателю предложения по отказу от декларирования ЦИК планирует с таким расчетом, чтобы они вступили в силу с января 2026 года, в расчете на парламентскую кампанию 2026 года.

"Ну зачем кандидату собирать эти справки, зачем писать декларацию, если государство видит все, что происходит у вас: доходы, расходы, счета, карточки…", - указал зампред.

Как заявил электоральный юрист Олег Захаров, с точки зрения антикоррупционной открытости представителей власти это будет шагом назад. Для государства с нынешним уровнем цифровизации нет проблемы вывести любого кандидата на чистую воду. Но для избирателей важна честность и открытость самого кандидата, его готовность "идти в политику с открытым забралом и кошельком", не скрывая свои активы, сообщает "Коммерсант".