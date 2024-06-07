Греф рассказал, что будет с ключевой ставкой и рублем

Значительных скачков курса российской национальной валюты до конца 2024 года не ожидается.

Как заявил глава "Сбербанка" Герман Греф, он ранее предполагал, что рубль будет находиться в диапазоне 90–95 за $1 во второй половине текущего года. "Мы не прогнозируем каких-то существенных скачков рубля до конца года", — сказал Греф телеканалу "Россия 1".

Также, по его словам, ситуация с ключевой ставкой Центробанка "значительно сложнее". Она будет опускаться, как только инфляция пойдет вниз.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что в 2026 году курс доллара закрепится выше 100 руб.