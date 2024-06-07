07 Июня 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" хочет отказаться от поставок SJ 100 и Ту-214

Компания "Аэрофлот" обсуждает с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) "трансформацию соглашения" по поставкам 339 новых отечественных авиалайнеров.
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Предполагается исключить из заказа SJ 100 и Ту-214. Они будут замещены дополнительными МС-21, заявил глава авиакомпании Сергей Александровский. "Учитывая, что сроки сдвигаются правее, мы внимательно посмотрели на соглашение с производителем", - сказал он. Предполагаются поставки в базовой версии (МС-21-300) и в короткой (МС-21-200), "которая будет разрабатываться".

В отрасли сомневаются в реализуемости этих объемов в заданные сроки. Вне зависимости от того, сколько МС-21 будет выпущено, конкуренты "Аэрофлота" в случае пересмотра контракта для перевозчика не получат доступ к лайнеру до 2030 года.

Как заявил исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев, в парке группы "Аэрофлот" наибольшее число самолетов приходится на самолеты двух сопоставимых по вместимости семейств Boeing 737 и Airbus А320/321. МС-21 находится в наиболее востребованной во всем мире размерности.

Эксперт также прокомментировал возможности поставок МС-21 для других авиакомпаний. По его словам, "никто не мешал" конкурентам в прошлом встать в очередь на самолет. Он считает, что при ограничении доступа к МС-21 перевозчики будут искать возможность ввезти в страну иностранные воздушные суда. Пантелеев отметил, что до 2030 года у авиакомпаний сохраняется возможность поддерживать действующий иностранный парк "без выбытия костяка флота и снижения уровня безопасности", сообщает "Коммерсант".

Ранее в "Ростехе" заявили, что перенос начала поставок импортозамещенных российских авиалайнеров МС-21 и SJ-100 на 2025—2026 годы объясняется техническими сложностями реализации проектов такого масштаба и обязательствами выполнения полноценной программы испытаний.

Теги: Аэрофлот, авиация, авиакомпании, самолеты


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