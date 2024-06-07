Кремль: Запад будет убирать Зеленского с поста президента

После того как украинский президент Владимир Зеленский примет по заданию Запада непопулярные решения, например, введет более молодой возраст для мобилизации, его будут убирать с поста.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такое решение вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества. Пресс-секретарь отметил, что у президента Украины "перспективы, не связанные с должностью главы государства", сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что администрация США добивается от Киева снижения мобилизационного возраста до 18 лет, после чего Зеленского освободят от должности главы государства.