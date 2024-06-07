Задержаны два человека по делу о столкновении трамваев в Кемерове

Следователи задержали директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании по делу о столкновении двух трамваев в Кемерове.

Как сообщает Следственный комитет, задержанные допустили выход в рейс неисправного транспортного средства, которое позже столкнулось с другим трамваем, шедшим в попутном направлении.

В компании сообщали, что трамвай был исправным: он был выпущен в 2021 году, проходил техобслуживание в апреле текущего года, а 2 июня прошел повторное ТО. За рулем находилась водитель, которая работает с октября 2023 года, сообщает ТАСС.

В результате происшествия один человек погиб, еще более 120 пострадали.

ЧП произошло утром 6 июня — в час пик люди ехали на работу. У одного из трамваев отказали тормоза, на уклоне он набрал скорость, у него на ходу оторвало двери. На скорости трамвай врезался в состав, шедший впереди.