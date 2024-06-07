Регион 47 на полях ПМЭФ-2024 - Первые итоги работы ленинградской делегации впечатляют

В течение трех дней губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, зампреды правительства, специалисты будут работать на полях ПМЭФ-2024.

«Петербургский международный экономический форум – это как подведение итогов большой предварительной работы, которую мы проводим с инвесторами на протяжении года, а иногда и дольше. Тщательная проработка проектов дает свои видимые результаты – за последние пять лет доля реализованных соглашений, подписание которых состоялось на ПМЭФ, составила 87,5%», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Время строить, время создавать!» — главный лозунг присутствия Ленинградской области на ПМЭФ-2024. Ключевой объект стенда региона — огромный экран Г-образной формы, на котором будет демонстрироваться мультимедийный контент.

На нем в частности пройдет демонстрация кейса по системе сопровождения инвестиционных проектов «Зеленый коридор для инвестора», разработанной Агентством экономического развития Ленинградской области. В октябре прошлого года она была признана одной из лучших региональных управленческих практик в России по данным Минэкономразвития РФ и Агентства стратегических инициатив, а также одобрена для тиражирования в других субъектах РФ.

И уже в первый день работы форума Александр Дрозденко подписал соглашения, которые дадут инвесторам Ленобласти новые возможности для взаимодействия и консультаций с налоговыми органами. Соглашение об информационном обмене подписано между налоговой службой и Агентством экономического развития Ленобласти. Свои подписи под документом в присутствии губернатора Александра Дрозденко поставили директор агентства экономического развития Анастасия Михальченко и руководитель УФНС России по Ленинградской области Елена Кобякова.

«Ленобласть умеет работать с инвесторами, это признают и сами партнеры региона, и федеральные структуры, регулярно ставя в пример нашу систему «Зеленый коридор». В результате ее внедрения количество сопровождаемых инвестиционных проектов в Ленобласти выросло в 2,3 раза и сейчас общий объем их составляет уже 6,5 трлн рублей. Взаимодействие бизнеса и власти должно быть максимально прозрачным, комфортным и быстрым. Работа по сокращению административных барьеров будет продолжена», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также Ленинградская область и «Банк Новиком» на ПМЭФ-2024 заключили соглашение о партнерстве, которое подразумевает, в том числе, возможности применения в регионе программы «Промышленной ипотеки», выгодные зарплатные проекты и уроки финансовой грамотности для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Еще одно крайне значимое соглашение о расширении судостроительного комплекса было подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и председателем совета директоров ООО «Эмпериум» Андреем Бубновым. Этот документ позволит внести серьезный вклад в российскую программу импортозамещения. До 25 электрических судов в год увеличит свое производство в Отрадном судостроительный завод «Эмпериум», планируется вложить1,9 млрд рублей, увеличить производственные мощности в Кировском районе Ленобласти на 19 тыс. кв.м. Сроки реализации проекта — 2024 – 2025 гг..

Вклад Ленобласти в программы импортозамещения страны будет значительно нарастать. Так, в Гатчинском районе к 2028 году расширят производства промышленных вентиляторов до 1500 единиц в год. Соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2024 губернатор Ленобласти и исполнительный директор ООО «Нева-Вентилятор» Сергей Гриненко.

«Этот пример характерен для Ленобласти — компании, однажды подписавшие соглашение об инвестициях, возвращаются с планами по расширению. Импортозамещающая продукция завода востребована предприятиями нефтеперерабатывающей и химической промышленности, которые также активно развиваются в Ленобласти. Я рад отметить, что в регионе нефтегазохимический кластер прирастает мощными поставщиками оборудования», — отметил Александр Дрозденко.

Новое импортозамещающее производство соединительных и ремонтных муфт для трубопроводов появится в Ломоносовском районе Ленинградской области уже в 2024 году, полностью реализация проекта завершится к 2028 году. Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области и генеральный директор ООО «Муфты НСК» Сергей Цитцер.

Строительство нового импортозамещающего производства общей площадью более 8000 м2 ведется в два этапа. Первый этап будет завершен в 2024 году, второй этап будет реализован в 2025-2028 гг. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать 30 тыс. изделий в год. Планируемый объем инвестиций — 800 млн рублей. Будет создано 136 рабочих мест. Инвестиционный проект сопровождает Агентство экономического развития Ленинградской области.

Пилотные проекты в сфере развития технологической инфраструктуры электронного правительства региона будут развивать совместно с компанией "Аквариус". Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров компании «Аквариус» Алексей Калинин.

Ленобласть также договорилась о сотрудничестве с ООО «ИКС Холдинг» (Ядро) в сфере информационной безопасности и больших данных. Цель соглашения – приобретение регионом системы хранения данных – специализированного программного и аппаратного обеспечения, предназначенного для хранения информации на цифровых носителях.

В сфере АПК Ленобласть также подписала масштабные соглашения. Согласно подписанному с генеральным директором АО «Птицефабрика Роскар» Романом Смирновым, комплекс по производству и переработке яиц в Выборгском районе будет расширен и модернизирован. Предусматривается строительство комплексов по содержанию промышленных кур-несушек и выращиванию молодняка, а также строительство участка сортировки и упаковки яиц. Мощность производства: 16 птичников мощностью 2,9 млн голов, сортировка и упаковка – 230 тыс. яиц в час, 500 млн яиц в год. Планируемый объем инвестиций: 7,1 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест: 148, сроки реализации: 2024 – 2026 гг.

Еще одно соглашение о расширении действующего производства в Кировском районе подписано губернатором Александром Дрозденко и генеральным директором АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» Алексеем Беляевым.

Предполагается строительство цеха для содержания промышленной птицы площадью 3 320 кв.м, а также яйцесклада площадью 2 100 м2 для хранения яиц планируют завершить в 2024 году. Мощность производства составит 550 тыс. птицемест/150 млн шт. яйца в год. Проект обеспечит дополнительно 50 рабочих мест. Птицефабрика вложит в расширение около 700 млн рублей.

«Ленинградская область и наши крупнейшие птицефабрики быстро и эффективно реагируют на те задачи, которые перед нами ставит президент. Зашла речь о росте цен на яйцо, о нехватке яйца: только что мы подписали соглашение с птицефабрикой «Синявинская» на увеличение производства на 150 млн. штук яйца, а теперь — птицефабрика «Роскар — уникальная, высокотехнологичная — подписывает с нами соглашение об увеличении производства на 500 миллионов штук яйца в год. То есть два соглашения дают плюс 650 миллионов штук яйца для страны», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Работа делегации Ленинградской области на площадках ПМЭФ-2024 продолжается. Предполагается подписание порядка 15 инвестиционных соглашений о строительстве в регионе новых производств и расширении мощностей уже существующих.