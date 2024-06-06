В Кремле считают, что "Киев закрыл все двери для переговоров"

Киев закрыл все двери для переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, с кем России гипотетически можно проводить переговоры в случае их возможного начала. По его словам, оснований для начала такого процесса нет, пишет РБК.

Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу отмены президентских выборов на Украине и легитимности в этой связи Владимира Зеленского как главы государства. До этого Путин уже комментировал эту тему. Так, во время визита в Китай он говорил, что легитимность президента Украины – это вопрос "к украинской политической и правовой системе", России просто нужно знать, с кем вести переговоры, чтобы эта власть была признанной. Но потом он уточнил, что все же считает полномочия Зеленского завершенными.

Путин объяснил, почему так считает: Первое что на виду и что мне докладывают, заключается в том, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины - ничего не сказано. Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения, полномочия парламента продлеваются".

"По своей сути украинская государственность основана на идее не президентской, а парламентской республики, вполне логично, что так выстроена сама Конституция и правовые акты, которые принимались на ее основе", - добавил Путин.