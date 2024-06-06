Путин встретился с главой Республики Сербской

В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Республики Сербской Милорадом Додиком.

"Конечно, общие объемы, как мы отмечаем, торгово-экономической деятельности на этом поприще, на поприще развития экономики, пока скромными являются. Но мы наблюдаем в этом году все-таки заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом, и это уже хорошо", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Додик сообщил, зачем поедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций", - сказал политик.

ПМЭФ проходит 5-8 июня. Главная тема форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из четырех тематических треков: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство" и "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства". На завтра, 7 июня, запланировано выступление Владимира Путина.