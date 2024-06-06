Глава Югры рассказал, чем занимался в первый день на ПМЭФ

И.о. главы Югры Руслан Кухарук начал работу на ПМЭФ. В первый день работы на Петербургском международном экономическом форуме он поставил задачи управленческой команде Югры привлечь в регион новых инвесторов, развитию других направлений партнерства.

"Каждая минута, проведенная на ПМЭФ, должна работать на пользу жителей региона. В планах работы на ПМЭФ – заключение важных для региона соглашений в социально-экономическом партнерстве", - написал Кухарук в своем telegram-канале.

Кухарук поучаствовал в сессии "Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС". Одним из примеров культурного сотрудничества в назван проходящий в Югре международный фестиваль кинодебютов "Дух огня", который в этом году вошел в план мероприятий председательства России в БРИКС.

"22 года уже проходит наш фестиваль "Дух огня", который показывает, что политические и административные границы отсутствуют, когда мы говорим об искусстве – о продукте, который сегодня интересен каждому человеку", - цитирует Кухарука департамент внутренней политики Югры.