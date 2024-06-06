06 Июня 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» реализует программу «Уютный город» - дворовые территории в Березниках и Соликамске становятся комфортными

В рамках программы «Уютный город», реализованной «Уралкалием» (Компания), состоялась приемка детской площадки у дома по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 75. Основные работы по благоустройству были выполнены летом прошлого года. В текущем году на площадке уложено травмобезопасное покрытие.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

В рамках программы на общественных и придомовых территориях летом 2023 года было установлено 28 игровых комплексов и 10 спортивных площадок, уличное пространство оборудовано малыми архитектурными формами — скамейками, бульварными качелями, урнами. На территориях благоустроены пешеходные коммуникации — тротуары, дорожки, лестницы, аллея, а также газоны и парковка. Кроме этого, в Березниках и Соликамске обустроены безопасные подходы к девяти образовательным учреждениям. Два объекта в Березниках оснащены камерами видеонаблюдения.

В 2022 году в рамках программы «Уютный город» Компания выделила средства на установку игровых и спортивных площадок на придомовых и общественных территориях, малых архитектурных форм, выполнение работ по замене светильников, установке опор и новых линий электропередач, а также на благоустройство общественных территорий, сообщили в пресс-служба ПАО "Уралкалий".

Благоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Финансовые затраты «Уралкалия» на реализацию программы в 2022-2023 годах составили 90 млн рублей.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий» отметил: "Вопросы, связанные с благоустройством в городах присутствия, являются для «Уралкалия» одними из приоритетных. Программа «Уютный город» показала, что идея депутатов-калийщиков о создании комфортной среды при поддержке Компании, содействии администрации города и активности жителей вполне осуществима. Это, в первую очередь, забота о людях. Общими усилиями мы делаем территории Березников и Соликамска более уютными и благоустроенными".

Теги: уралкалий виталий лаук, программа уютный город, березники, соликамск


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