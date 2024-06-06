Астраханская область будет сотрудничать с «Самолетом» в ближайшие 10 лет

Соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территории сегодня в Санкт-Петербурге подписали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и член Совета директоров и управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков.

Документом определены приоритетные направления взаимодействия сторон, имеющих общие интересы в социально-экономическом развитии Астраханской области. В частности, регион и крупнейший девелопер страны договорились о сотрудничестве по реализации проектов строительства новых жилых комплексов с включением объектов социального, транспортного назначения и инженерной инфраструктуры. Соглашение рассчитано на 10 лет.

В рамках разработки стратегии развития территорий «Самолет» разработает концептуальные предложения, включая предпроектные решения с технико-экономическими показателями проектов по комплексной жилой застройке.

«Считаю достигнутые договоренности колоссальной поддержкой нашего региона, – прокомментировал Игорь Бабушкин. – Ежегодно мы вводим более полумиллиона квадратных метров нового жилья, обеспечивая жителей области благоустроенными квартирами. На предстоящие годы в этом направлении у нас масштабные планы. Уверен, с поддержкой такого партнера как компания «Самолет», нам удастся ускоренными темпами увеличить количество новых домов и благоустроенных территорий».

ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.