В Астраханской области продолжается ремонт мостовых сооружений благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Мост через ерик Чантинка в Астраханской области вошёл в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшее время ГКУ АО «Астраханьавтодор» объявит тендеры на ремонт мостового перехода. Начало реализации строительно-монтажных работ конкурсной документации предусмотрено в 2025 года. С окончанием и сдачей объекта в 2026 году.

Искусственное сооружение соединяет два населенных пункта в один дружный союз: село Оля и Лесное в Лиманском районе. По нему местные жители выезжают в областной центр. Длина моста после составляет 21 погонный метр и после проведения работ его протяженность не поменяется. Общая длина ремонтируемого участка, совместно с подходами, более семидесяти метров.

Проектно - сметной документацией на проведения работ по капитальному ремонту искусственного сооружения предусмотрено: демонтаж старого моста, замена береговых опор, монтаж балок пролетных строений, устройство гидроизоляции и укладка асфальтобетонного покрытия. Отметим, что на мосту будет организовано реверсивное движение.