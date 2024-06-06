Власти Тюменской области и Фонд содействия инновациям договорились о сотрудничестве

Правительство Тюменской области и Фонд содействия инновациям на ПМЭФ заключили соглашение, направленное на развитие предпринимательства в научно-технической сфере и реализацию научно-инновационных проектов. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

"Мы продолжим взаимодействие в сфере развития инноваций, чтобы через наш межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр связать разработки молодых ученых с реальным производством. У нас есть инструменты, которые позволяют "доращивать" научные разработки и сопровождать их до этапа практического внедрения", – сказал Пантелеев.

В 2023 г. тюменские исследователи уже получили от Фонда содействия инновациям гранты на общую сумму порядка 36 млн руб.

"Тюменская область готова софинансировать поддержку молодых ииноваторов", – подчеркнул заместитель губернатора.

Напомним, 4-5 июня в Москве на выставке-форуме "Россия" состоялись дни Урало-Сибирского макрорегиона. Представлены различные проекты Тюменской области. Например, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что проект тюменского Межуниверситетского кампуса родился не в кабинетах чиновников, а прошел общественные обсуждения, участие в которых приняли тысячи человек.