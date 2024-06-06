Губернатор Астраханской области поделился опытом реализации транспортной реформы на полях ПМЭФ-2024

В дни форума представителям Астраханской области предстоит подписание 11 соглашений, в том числе пяти инвестиционных, на сумму около 95 млрд рублей, а также несколько международных и деловых встреч. Делегацию возглавляет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который сегодня выступил с докладом на сессии «Счастливый пассажир не только в столице. Когда? Российская экономика: цели и задачи нового цикла», прошедшей при поддержке ГТЛК, и поделился опытом региона в реализации транспортной реформы.

Астраханская область – один из наиболее эффективных примеров реализации транспортной реформы. Необходимость ее проведения была обусловлена множеством проблем в работе общественного транспорта: изношенностью подвижного состава, задублированностью маршрутной сети, необоснованным количеством автобусов малого класса на маршрутах, отсутствием безналичной оплаты и льготного проезда, высокой аварийностью с участием маршруток.

При поддержке Минтранса РФ и ГТЛК Астраханская область вошла в федеральные программы обновления подвижного состава, благодаря чему приобретено 319 автобусов «Волгабас» большого и среднего класса и 170 автобусов «Газель Сити» малого класса, полностью отвечающих требованиям безопасности и экологичности. Весь транспорт оборудован видеонаблюдением и валидаторами для безналичной оплаты. А движение автобусов можно отследить на карте в онлайн-режиме.

В настоящее время идет активная работа над полноценным запуском межмуниципального сообщения: разрабатывают региональный комплексный план и региональный стандарт транспортного обслуживания населения. На основании этих документов будет сформирована новая маршрутная сеть, включающая все населенные пункты области.

Помимо закупки автобусов через федеральные лизинговые программы обновления подвижного состава, региональное правительство рассматривает возможность приобретения пассажирских судов для работы водного общественного транспорта.