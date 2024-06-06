06 Июня 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области поделился опытом реализации транспортной реформы на полях ПМЭФ-2024

В дни форума представителям Астраханской области предстоит подписание 11 соглашений, в том числе пяти инвестиционных, на сумму около 95 млрд рублей, а также несколько международных и деловых встреч. Делегацию возглавляет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который сегодня выступил с докладом на сессии «Счастливый пассажир не только в столице. Когда? Российская экономика: цели и задачи нового цикла», прошедшей при поддержке ГТЛК, и поделился опытом региона в реализации транспортной реформы.

Астраханская область – один из наиболее эффективных примеров реализации транспортной реформы. Необходимость ее проведения была обусловлена множеством проблем в работе общественного транспорта: изношенностью подвижного состава, задублированностью маршрутной сети, необоснованным количеством автобусов малого класса на маршрутах, отсутствием безналичной оплаты и льготного проезда, высокой аварийностью с участием маршруток.

При поддержке Минтранса РФ и ГТЛК Астраханская область вошла в федеральные программы обновления подвижного состава, благодаря чему приобретено 319 автобусов «Волгабас» большого и среднего класса и 170 автобусов «Газель Сити» малого класса, полностью отвечающих требованиям безопасности и экологичности. Весь транспорт оборудован видеонаблюдением и валидаторами для безналичной оплаты. А движение автобусов можно отследить на карте в онлайн-режиме.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В настоящее время идет активная работа над полноценным запуском межмуниципального сообщения: разрабатывают региональный комплексный план и региональный стандарт транспортного обслуживания населения. На основании этих документов будет сформирована новая маршрутная сеть, включающая все населенные пункты области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Помимо закупки автобусов через федеральные лизинговые программы обновления подвижного состава, региональное правительство рассматривает возможность приобретения пассажирских судов для работы водного общественного транспорта.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, пмэф-2024, транспортная реформа, автобусы, сессия


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