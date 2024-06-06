06 Июня 2024
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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Производство молока в Костромской области за январь-апрель выросло на 30% - до 7,6 тысячи тонн

По решению губернатора Сергея Ситникова администрация Костромской области держит на постоянном контроле ситуацию в молочной отрасли региона и оказывает поддержку интенсивно развивающимся предприятиям.

В настоящее время производители молока в Костромской области получают выплаты на возмещение части затрат на производство, закупку племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, содержание племенного скота, строительство объектов молочного животноводства и др.

При поддержке региона производственные мощности модернизирует ООО «Ладыгино» в Галичском районе. За последнее время приобретено более 20 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования, осуществлена модернизация молочно-товарной фермы на 200 голов. По поручению Сергея Ситникова предприятию также окажут содействие с проведением газификации. В прошлом году реализовало крупный инвестпроект ООО «Шуваловское молоко» - в Костромском районе построена и запущена ферма на 1200 голов.

ООО «Воскресенье Агро» в Буйском районе запущена в работу роботизированная ферма на 300 голов. После завершения проекта поголовье на предприятии вырастет до 4,5 тысяч голов, что позволит Буйскому району выйти на объемы производства молока выше, чем показывали все буйские предприятия на пике развития агроотрасли в советское время. В рамках реализации инвестпроекта регион оказывает предприятию поддержку в виде компенсации на приобретение техники и оборудования, а также предоставляет субсидии на производство молока, на несвязную поддержку.

корова ферма молоко(2013)|Фото: Накануне.ru

По данным Костромастата, за январь-апрель производство молока в регионе выросло на 30% (до 7,6 тысячи тонн). В целом в январе-апреле производство пищевых продуктов в Костромской области выросло на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теги: производство молока, сергей ситников, поддержка, возмещение части затрат


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