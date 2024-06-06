Младенческая смертность растет в каждом третьем регионе России

Пока депутаты и сенаторы призывают студенток рожать до 20 лет, в России растет младенческая смертность. По данным главного научного сотрудника отделения патологии новорожденных и недоношенных детей НМИЦ им. Кулакова Елены Байбариной, младенческая смертность в среднем по стране в 2023 году составила 4,2%, но при этом она растет в 30 регионах. Хуже всего ситуация обстоит в Вологодской, Костромской, Тульской областях, республике Тыве.

При этом в ряде регионов есть очень хорошие показатели – 2,2-2,6%, Байбарина считает возможным достижение таких цифр и на федеральном уровне, но при этом требует срочного решения ряд проблем, например, кадровый дефицит. Младенческие жизни спасают врачи-неонатологи, а в целом по России укомплектованность такими специалистами составляет всего 65%. Байбарина говорит о тренде на перетекание кадров из государственного сектора в частный.

"В 2023 году спасено 606 детей, это 20 классов по 30 человек. Мы не сможем привести эту цифру к нулю, но снизить ее мы должны", - отмечает неонатолог.