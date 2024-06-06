В России каждый год в результате ЭКО рождается около 30 тысяч детей

Несмотря на то, что в России одна из самых доступных программ ЭКО – ее делают по ОМС – почти 70% населения просто не знают, что имеют право по полису воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ). Такая неинформированность самым негативным образом сказывается на том, в каком возрасте и состоянии женщина обращается к репродуктологам. И если про идеи депутатов заставить студенток рожать слышно из каждого утюга, то на счет возможности ЭКО россиянки обычно узнают уже сами, инициативным путем. Хотя такие женщины точно не заинтересованы в абортах, наоборот, у них высокая мотивация стать матерями.

По данным директора Центра репродукции человека и ЭКО Карины Сагамоновой, сейчас 31% пациентов, обращающихся за ВРТ, - люди в возрасте 40+. Эффективность ВРТ относительно таких пациентов – всего 10%. Тем не менее, государство тратит на них деньги, хотя эффективность, очевидно, низкая. При этом для пациентов в возрасте 35-39 лет эффективность ВРТ возрастает уже в два раза, а для пациентов до 34 лет эффективность составит 35-40%. "Надо на госуровне ввести информирование женщин, что они могут получить такие возможности", - отметила Самаонова на круглом столе в Совете Федерации. При этом информирование она рекомендовала вести не по телевизору, а среди целевой аудитории – в соцсетях и интернете.

Сейчас в России в год с помощью ЭКО рождается около 30 тыс. детей, ежегодно число циклов ЭКО (не все из них заканчиваются беременностью и родами) растет на 10%, говорит главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщины Минздрава РФ Наталья Долгушина. А по словам Сагамоновой, Россия занимает первое место в Европе по числу циклов ВРТ, третье – четвертое место в мире. При этом государству еще есть чему поспособствовать (и этим увеличить заветную рождаемость: целевым показателем является 1,5 тыс. циклов ВРТ на 1 млн женщин репродуктивного возраста, сейчас он находится на отметке 1,1 тыс. "У нас есть резерв. Женщины должны узнавать о таких методах лечения", - отмечает Сагамонова. Она добавила, что сейчас более 70% ВРТ по ОМС проводят частные медицинские центры.