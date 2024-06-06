СМИ: Россия отправила военные корабли и самолеты в Карибское море для учений

Россия перебрасывает корабли и самолеты для проведения военных учений в Карибском бассейне. Об этом сообщает ряд западных СМИ, в частности, агентство Reuters, со ссылкой на американских чиновников.

Предполагается, что корабли зайдут в порты Кубы и Венесуэлы, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.

По информации источников, учения станут частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по "чувствительным объектам" стран, передающих вооружение Киеву. Кремль не стал уточнять, каким именно странам и регионам может быть поставлено российское оружие.