К поиску детей, потерявшихся в лесу на Урале, подключились криминалисты

Следователи подключились к поиску 11-летней Виктории и ее брата, 12-летнего Георгия, потерявшихся в лесу под Байкалово. Устанавливаются все обстоятельства исчезновения детей.

"Для активизации поисковых мероприятий, по поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области, на место происшествия выехала группа сотрудников отдела криминалистики, которые во взаимодействии со следователями территориального следственного отдела продолжат выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 4 июня дети отправились вместе с дедушкой 1957 г.р. и двумя собаками биглями на рыбалку к реке Липка, что находится недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Возвращаясь обратно, семья потерялась. Заночевать пришлось в лесу, а на утро 5 июня, когда показалось, что семья вышла к населенному пункту, было решено разделиться на две группы и отправиться в разные стороны.

Примерно в 22.00 пенсионер нашел обратную дорогу и вернулся в деревню, однако дети с собаками так и не появились. Как сообщают СМИ, сами дети из Тюмени, как и их мать, которая перед рыбалкой уехала в город на работу.

К поиску уже подключено более 100 представителей МВД, волонтеров и специалистов с квадрокоптерами. Поиск осложняется тем, что у детей нет с собой мобильных телефонов. Ситуацию по розыску детей взял на личный контроль начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков.