В Екатеринбурге ГИБДД и кикшеринг объединились для поиска самокатчиков-нарушителей

Госавтоинспекция Екатеринбурга вместе с кикшеринговой компанией Whoosh организовали рейды на улицах уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении ГИБДД, цель рейдов – пресечение нарушений лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности. Речь идет об электросамокатах.

"При выявленных нарушениях представители кикшеринга незамедлительно блокируют аккаунт лица, управляющего СИМ. После чего автоинспекторы привлекают нарушителей к административной ответственности и проводят с ними профилактическую беседу", - рассказали в ГИБДД.

В ведомстве призывают горожан: прежде чем пользоваться СИМ, необходимо внимательно изучить правила дорожного движения и неукоснительно их соблюдать.

Напомним, на днях в Екатеринбурге очередной самокатчик наехал на пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.