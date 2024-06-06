Вице-президент "Роснефти": Нынешняя экономика построена на дистиллированном стяжательстве

Вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев считает, что Россия живет в "катастрофной экономике, это просто старуха-процентщица".

"В той экономике, что сейчас существует модельно, нет ни справедливости, ни эффективности, ни смысла. Ростовщичество – смертный грех, а нынешняя экономика построена не просто на ростовщичестве, а на чистом, дистиллированном стяжательстве. Хотелось бы иметь экономику, не построенную на дьявольщине", – сказал Леонтьев на сессии ПМЭФ "Эффективность и справедливость: христианский взгляд на социально-экономическое развитие".

Для Леонтьева сущность христианства – "любовь не ищет своего".

"Это, к сожалению, не про экономику, она так работать не может. Наверное, военный коммунизм только. "Любовь не ищет своего" значит только отдавать", – сказал Михаил Леонтьев.