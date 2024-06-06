06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Арендный дом построят в Тюмени в 2026 году

Арендный дом построят в Тюмени в 2026 году. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на ПМЭФ-2024.

Арендный дом построят на ул. Защитников Отечества, в нем будет 226 квартир. ДОМ.РФ и Тюменская область займутся развитием энергоэффективного строительства.

"Сдача первого арендного дома в Тюмени запланирована в первой половине 2026 года. Этот важный проект мы реализуем при поддержке ДОМ РФ. Сегодня на полях ПМЭФ-24 определились, как правильно использовать инструмент цивилизованной аренды. Партнером проекта выступила компания "Звезда". Участок в областной столице площадью чуть более одного гектара передали застройщику без торгов через механизм масштабного инвестиционного проекта. Мы поддержим оператора арендного дома льготой по налогу на имущество", - заявил губернатор.

Он отметил, что ДОМ РФ – давний и надежный партнер Тюменской области, вместе с которым был реализован целый ряд проектов, которые позволили нарастить объемы жилищного строительства. Первый в России дом, построенный с применением механизма инфраструктурных облигаций, тоже возведен именно в Тюмени.

"Сегодня мы строим больше 1,5 кв. м на человека, выполняя поручение президента России. Арендный дом станет нашим дополнительным преимуществом в привлечении инвесторов. Сотрудники новых предприятий смогут на понятных условиях снять качественное современное жилье. Это мобильность и альтернатива ипотеке", - подчеркнул Моор.

Теги: арендный дом, дом.рф, соглашение, Александр Моор


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