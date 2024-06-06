06 Июня 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

Екатеринбург традиционно отмечает Международный день русского языка поэтическим марафоном 

В Екатеринбурге сотни жителей собрались вместе, чтобы отметить Международный день русского языка. У Храма-памятника на Крови они несколько часов читали стихи великого русского поэта Александра Пушкина.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Уникальный марафон проходит при поддержке Фонда святой Екатерины и давно стал визитной карточкой нашего города. В этому году к празднику присоединились заслуженный артист Российской Федерации Виктор Добронравов, который сыграл Евгения Онегина в фильме режиссера Сарика Андреасяна, и народный артист России Сергей Угрюмов.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Здорово, что день рождения Александра Пушкина и день рождения русского языка стали тождественными. Как Шекспир для английского языка, так и Пушкин своим творчеством многое дал своему родному языку, дал нам, читателям. И когда у меня есть возможность стать частью такого проекта, как сегодня, это замечательно», — делится эмоциями Виктор Добронравов.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

По традиции праздник открыл владыка Евгений. В этом году архипастырь встречает этот день в поездке, но остаться в стороне не смог.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Для меня очень важна возможность поминовения Александра Сергеевича, его святого имени за богослужением. Мы утешаемся и согреваемся талантом Александра Сергеевича, его наследием. Сегодня я пришел к дому, в котором жил Александр Сергеевич, где прошли последние часы его жизни, откуда он отправился в дом нашего Небесного Отца, в блаженную вечность. Петербург, Мойка, дом 12. Именно здесь мне захотелось прочитать два его стихотворения», — сказал в обращении владыка.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что это культурное событие уже восьмой год вызывает особый интерес у жителей: к марафону подключились спортсмены клуба «Архангел Михаил», заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Также участвовали ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александр Долгов, проректор Уральского федерального университета по международным связям Сергей Тушин и студент из Республики Замбия Симванз Чилеше Силвестер.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: пушкин, фонд святой екатерины, международный день русского языка, поэтический марафон


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