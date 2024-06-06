Попова заявила о кризисе данных о болезнях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия показала, что то, что считалось известным, таковым может не быть. Об этом она сообщил на сессии ПМЭФ "Справится ли поколение Y с болезнью X".

"Мы говорим, в первую очередь, о кризисе данных", - говорит Попова.

Пример – в одной из стран Азии непростая ситуация с холерой. С июня прошлого года есть данные о 500 пострадавших и тех, у кого есть подозрение, - 4,5 тыс. При этом сиквенсис болезни не публикуют, говорит Попова.

Предсказать со 100%-й вероятностью,какой будет угроза новой пандемии, и какая инфекция станет "болезнью Х", сказать невозможно, и справится ли поколение Y с этой инфекцией, не ясно.