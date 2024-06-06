Байден: США не разрешат удары американским оружием по Москве и Кремлю

США не разрешат ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю, заявил президент Джо Байден.

"Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Американское оружие, по словам Байдена, Киеву разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что президент США втайне разрешил Киеву наносить удары по территории России американским оружием. Разрешение дано наносить удары по российской территории "исключительно в районе Харькова", что поможет ВСУ защитить второй по величине город Украины. При этом отмечается, что политика разрешения ударов вглубь РФ не изменилась.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по "чувствительным объектам" стран, передающих вооружение Киеву.