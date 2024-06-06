Строительно-индустриальный кластер Тюменской области подписал соглашение о сотрудничестве с НОПСМ

Инвестиционная команда Тюменской области работает на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Сегодня на полях ПМЭФ-2024 строительно-индустриальный кластер региона подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным объединением производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ). Это крупнейшая профильная ассоциация, в которую входят ведущие российские производители строительных материалов, девелоперы, отраслевые союзы и объединения.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева сообщила, что тюменские компании получат доступ к крупным федеральным производителям, смогут шире продвигать свою продукцию и наращивать свои компетенции с помощью федеральных экспертов.

После подписания соглашения состоялись переговоры, на которых генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов представил инвестиционный потенциал региона, а также рассказал о деятельности Инвестагентства как основной структуры по работе с инвесторами. Стороны договорились о проведении презентационной встречи для участников Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии.