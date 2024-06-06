Зеленский приехал на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Владимир Зеленский с женой прилетели во Францию – на празднование 80-летия высадки в Нормандии союзных войск во время Второй мировой войны.

"Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", - заявил Зеленский.

Вероятно, Украина заменит на мероприятиях Россию, которую в этот раз не пригласили на юбилей.

В конце мая МИЛ России сообщал, что Москва не получала от Парижа приглашение. "По сей день ни в МИД России, ни в наше посольство в Париже никаких приглашений не поступало. Возможно, организаторы передумали или им "посоветовали" передумать. Сегодня наши отношения с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая и Францию, не по нашей воле находятся в своей низшей точке", - заявил тогда представитель министерства.

В апреле французские СМИ сообщали, что Россию пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии, которое будет отмечаться во Франции 6 июня. Издание Europe 1 утверждало: даже если сам Владимир Путин не приедет на церемонию, российская делегация может быть представлена на мемориальных мероприятиях, причем на довольно высоком уровне.

Российский президент присутствовал на 70-летии высадки союзников в Нормандии, но на 75-летнем юбилее его уже не было.

Несмотря на геополитическую ситуацию, полностью обойтись без присутствия России действительно сложно, хотя СССР непосредственно не участвовал в высадке 6 июня. СССР сделал это возможным, заплатив самую высокую цену во время Второй мировой войны. Почти 27 миллионов советских людей погибли в боях против Германии, отмечало издание.