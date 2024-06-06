Суд наказал властям Сысерти повторно рассмотреть вопрос о регистрации инициативной группы против мусорного полигона

Сысертскую районную ТИК обязали повторно рассмотреть ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума. Напомним, что активисты выступают против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг", который, как считают жители Сысерти, станет не более чем мусорным полигоном, разрушающим окружающую среду.

В апреле текущего года Сысертский районный суд внезапно отказал в исковых требованиях инициативной группе по проведению референдума, хотя на первом заседании напротив ставал на сторону общественников. Дело дошло до Свердловского областного суда, который, как сообщает "Ъ-Урал", изменил решение суда первой инстанции.

Однако победой местных жителей это назвать трудно. После заседания председатель ТИК Шота Нефидов заявил, что даже после рассмотрения ходатайства, инициативной группе повторно откажут в регистрации, ведь на руках у чиновников все те же документы, на основании которых и было отказано. Другой же возможности рассмотреть документы закон не предоставил, а потому вскоре "все вернется на круги своя".

Комплекс "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд рублей может стать крупнейшим в УрФО. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Тогда активисты решили инициировать референдум, но Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала жителям в его проведении, из-за чего они обратились в суд.

В начале марта стало известно, что в ходе другого процесса Свердловский областной суд запретил строить под Сысертью новый мусорный полигон и постановил убрать его из территориальной схемы.

Накануне Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план округа, где допустило строительство "эко-кластера". Однако, исходя из объяснений региональных властей, все еще не ясно, кому радоваться: жителям Сысерти или авторам проекта.