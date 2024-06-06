Свердловский облсуд оставил под арестом опекуншу Наумову

Свердловский областной суд оставил под арестом Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве 6-летнего Далера. Женщина была опекуном мальчика.

Напомним, 24 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил опекунше срок содержания под стражей до 27 июня 2024 года включительно. Однако защита Наумовой обжаловала это постановление.

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, решение суда первой инстанции оставлено без изменений по существу. Вероника Наумова продолжит оставаться в СИЗО.

На этой неделе стало известно, что расследование убийства маленького Далера завершено. Сейчас стороны знакомятся с делом, и уже в этом месяце материалы будут направлены прокурору. После этого дело должны передать в суд.

Недавно Наумова все же призналась, что истязала ребенка – об этом рассказал родной отец мальчика.