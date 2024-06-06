Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак никак не доедет до места назначения

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак не торопится прибыть в регион назначения, где, как он сам сказал (прощаясь с Советом Федерации) "работы непочатый край". Ранее подобным образом никак не могла доехать до нового места работы посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская (и в итоге так и не доехала). Другие назначенцы нынешней волны уже добрались до своих новых зон ответственности.

Ранее Турчак в Москве провел встречу с зампредом правительства республики Ириной Лозовой. Но затем не улетел в Горно-Алтайск, а отправился прощаться еще и с Псковской областью, которую до последнего времени представлял в Совете Федерации. Так, бывшего вице-спикера СФ заметили на праздновании 225-летия Пушкина в Пушкинских горах.