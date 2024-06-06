Авиакомпания "Россия" судится с пермским аэропортом из-за выкатывания самолета за пределы ВПП

Авиакомпания "Россия" судится с международным аэропортом "Пермь".

Как сообщает "Ъ-Прикамье", перевозчик требует взыскать с ответчика 260,9 тыс. руб. убытков после авиаинцидента 22 сентября прошлого года.

22 сентября самолет Boeing-737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Антальи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Пострадавших также не было, лайнер видимых повреждений не получил.Внештатная ситуация парализовала работу аэропорта. Аэродром Большое Савино был закрыт на прием и отправление воздушных судов.

Борт авиакомпании "Россия", выполняющий рейс Санкт-Петербург - Пермь был вынужден приземлиться в Ижевске. В итоге компания понесла убытки из-за невыполнения ответчиком обязательства по приему самолета. В аэропорту с иском не согласны, там считают, что в закрытии виноват турецкий перевозчик.

Рассмотрение иска запланировано в августе текущего года. Перевозчик требует взыскать с аэропорта 260 тыс. руб. В качестве третьего лица по делу было привлечено московское представительство "Турецких авиалиний".

Стоит отметить, что результаты расследования авиаинцидента с самолетом "Турецких авиалиний" официально не обнародовались. Проверки проводили Росавиация, Пермская транспортная прокуратура и международный следственный отдел на транспорте. Сотрудники последнего в случившемся признаков состава преступления не обнаружили. Ранее источники говорили, что в качестве приоритетной версии рассматривался так называемый человеческий фактор. По их данным, на момент посадки коэффициент сцепления ВПП соответствовал нормативному для выполнения посадки, а Boeing 737 действительно коснулся полосы за пределами зоны точного приземления примерно на 300 м. При этом до заключительного участка полосы экипаж по какой-то причине не применял систему торможения, попытавшись ограничиться включением реверса.