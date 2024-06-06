СК: Версия о заказном убийстве на западе Москвы не подтверждается

Подозреваемого в убийстве на западе Москвы ранили при задержании.

"Подозреваемый в убийстве на западе Москвы установлен, в ходе задержания он был ранен", — сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.

Оружие, из которого, предположительно, был застрелен 35-летний мужчина, обнаружено на месте задержания подозреваемого.

Приоритетная версия убийства - конфликт на почве ревности. Версия о заказном характере убийства не подтверждается, уточнили в СК.

Как сообщалось, убитый Константин Балишанский - в прошлом известный скейтер и первый участник команды NikeSB Россия.

Baza пишет, что подозреваемый — 35 летний Андрей Демин, ранее был судим по статье о хранении и сбыте наркотиков. Он также увлекался скейтом — в 2018 году работал на портале Proskater.