Губернатор Астраханской области рассказал послу Индии о потенциале сотрудничества с регионом

В ходе XXVII Петербургского международного экономического форума губернатор Астраханской области впервые встретился с Послом Республики Индии в России Винай Кумаром. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества Астраханской области с Республикой Индией в торгово-экономической сфере, образовании, культуре и спорте, а также возможности межрегионального взаимодействия, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Игорь Бабушкин отметил, что Астраханскую область и Индию объединяют глубокие исторические связи: с 17 века в регионе существовало самое крупное в России поселение индийских купцов. На современном этапе отношения продолжают развиваться: установлены связи между Астраханской областью и индийским штатом Гуджарат, учреждена должность Почетного генерального консула Республики Индии в Астрахани.

Одним из главных вопросов двустороннего сотрудничества является развитие МТК «Север – Юг». Глава региона рассказал о транзитных возможностях региона и пригласил индийских партнеров активно использовать потенциал Астраханской области для доставки товаров в Россию и в обратном направлении.

Также Игорь Бабушкин сообщил о возможности инвестирования в Каспийский кластер. Напомним, Каспийский кластер объединил 2 особые экономические зоны – портовую и промышленно-производственную, и в настоящее время регион работает над созданием в портовой зоне самого крупного контейнерного хаба на юге России с новыми терминалами, в том числе по перевалке масла и зерна. Губернатор предложил индийским компаниям рассмотреть возможность инвестирования в инфраструктуру Астраханской портовой зоны, а также стать резидентами зоны промышленно-производственного типа и открыть свои производства. В частности, область заинтересована в открытии предприятий по расфасовке индийского чая, риса, арахиса и производству лекарств.

Еще одним перспективным направлением взаимодействия может стать судостроение. Астраханские предприятия способны строить суда любого класса и назначения, в том числе маломерные.

«Учитывая активное развитие в Индии морского и внутреннего судоходства, мы готовы к выполнению ваших заказов на строительство судов. Приглашаю индийских партнеров к сотрудничеству», - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Развиваются и гуманитарные контакты: Астраханская область успешно готовит специалистов-медиков для Индии. В этом году в Астраханском медуниверситете обучается более 60 индийских студентов. Глава региона заверил, что область заинтересована в дальнейшем сотрудничестве по подготовке высококвалифицированных кадров для Индии, в том числе и по другим направлениям.

В завершение встречи губернатор отметил, что искренне рад знакомству и пригласил Посла Республики Индии посетить Астрахань для знакомства с экономическим и культурным потенциалом нашего региона.