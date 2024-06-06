Не стоит ждать снижения ключевой ставки - Греф

Не стоит ждать, что Центральный банк России 7 июня снизит ключевую ставку. Более того – есть вероятность ее повышения, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Тренд инфляции пока сохраняется и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае оснований для снижения нет, никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим", - цитирует Грефа РБК.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что смягчение денежно-кредитной политики произойдет только тогда, когда регулятор увидит отчетливые и устойчивые признаки замедления инфляции. Пока она только ускоряется. Поэтому в последних оценках ЦБ перенес прогноз о снижении ключевой ставки на окончание 2024 года.

Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых.