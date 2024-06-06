«Школа фермера» откроется в Астраханской области при поддержке Россельхозбанка - Игорь Бабушкин подписал соглашение на полях ПМЭФ-2024

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились комплексно развивать экономику региона и усилить подготовку кадров для АПК. В сентябре 2024 года Астраханская область впервые присоединится к всероссийскому образовательному проекту РСХБ «Школа фермера», пояснили в пресс-службе Правительства региона.

В соответствии с подписанным документом, банк и руководство региона создадут условия для привлечения инвестиций, а также участия в создании агропромышленных парков и территорий опережающего социально-экономического развития. Отдельное внимание уделят поддержке фермерства и продвижению фермерской продукции.

Губернатор отметил, что АПК для Астраханского региона – одно из важнейших направлений развития территории.

«Являясь ключевым звеном социально-экономического развития региона, отрасль динамично развивается, – подчеркнул Игорь Бабушкин. – На территории Астраханской области сельским хозяйством занимаются около 200 организаций, почти три тысячи фермерских хозяйств, 130 тысяч личных подсобных хозяйств и 56 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2023 году нашими сельхозпроизводителями произведено валовой сельскохозяйственной продукции на сумму более 70 млрд рублей. Уверен, поддержка Россельхозбанка позволит нашим аграриям увеличивать показатели».

С 2000 года РСХБ вложил в экономику региона 33 млрд рублей, в том числе 23,1 млрд рублей в АПК; поддержал 30 инвестиционных проектов в животноводстве, овощеводстве и производстве молочной продукции. Обеспечен охват сельских территорий банковскими услугами на уровне 100%. По мнению Бориса Листова, это хорошая основа для нового рывка вперёд – в первую очередь за счёт взращивания грамотных специалистов в АПК.

«Школа фермера» в Астраханской области стартует в сентябре. Первыми студентами станут 20 начинающих и действующих аграриев. В течение нескольких месяцев они будут обучаться по специализациям «животноводство» и «растениеводство», чередуя теоретическую подготовку с выездами на практику в успешные предприятия. Во время учёбы им предстоит разработать бизнес-планы и защитить их перед экспертной комиссией, после чего реализовать, строя фермы, создавая рабочие места и повышая самообеспеченность своей малой родины ключевыми продуктами питания.

Помимо «Школы фермера» Россельхозбанк уже реализует на территории области стипендиальную программу для талантливых студентов и аспирантов Астраханского государственного технического университета. В базе вакансий «Я в Агро» размещено свыше 100 предложений о работе от агропредприятий региона.