06 Июня 2024
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Фото: скриншот с видео телеграм-канала &quot;Инцидент Нижний Тагил • Новости&quot; / t.me/incident_tagil

Синоптики рассказали о причинах появления торнадо в Нижнем Тагиле

Уральские синоптики рассказали, что стало причиной появления торнадо в Нижнем Тагиле. Столь нетипичную для нашего региона картину увидели жители района ГГМ (Гальяно-Горбуновский массив). Несмотря на то, что стихийное явление было не столь внушительных размеров, чтобы напугать горожан, однако опасения, что он может перерасти в что-то большее возникли.

Как сообщила Накануне.RU главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, торнадо действительно не является для Урала типичным явлением, однако и удивляться его появлению не стоит.

"Условиями возникновения торнадо бывают неустойчивая погода, как у нас сейчас наблюдается, активная грозовая деятельность, высокая температура воздуха, зона атмосферного фронта сейчас проходит по территории Свердловской области - и это все можно назвать условиями возникновения", - отметила синоптик.

Она пояснила, что хоть явление и редкое, его иногда можно встретить в регионе, но чаще всего оно очень кратковременное. Потому и опасаться местным жителям не стоит. Риск того, что торнадо может стать больше и действительно нанести ущерб, маловероятен.

"На сегодня у нас до конца дня по Свердловской области действует штормовое предупреждение о грозах, очень сильном дожде, ливне, крупном граде, шквалистом усиление ветра 25 м/с", - напомнила Шепоренко.

Уральский синоптик и автор Telegram-канала "Погода в Екатеринбурге" также сообщил Накануне.RU, что для беспокойства нет причин. Ежегодно по Среднему Уралу можно встретить аналогичные торнадо. В этот же раз явление просто удалось снять на камеру.

Теги: Нижний Тагил, ГГМ, торнадо


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