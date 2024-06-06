06 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главного свердловского борца с коррупцией оставили под арестом

Свердловский областной суд не стал изменять меру пресечения начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального ГУ МВД Андрею Дьякову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, полковник Дьяков обвиняется по статьям УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Получение взятки в особо крупном размере". 23 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил силовика под стражу до 20 июля 2024 года.

Андрей Дьяков, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского Главка, в суде(2024)|Фото: Накануне.RU

Адвокат Андрея Дьякова обжаловал постановление об аресте в Свердловском областном суде. Однако там оставили решение Ленинского райсуда без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Напомним, что сам Дьяков виновным себя не признает. Полковник заявляет, что написавший явку с повинной человек оговорил себя. Также он отрицает, что его дело как-то связано с Анастасией Чернецкой – экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга.

Теги: Дьяков, арест, апелляция, суд


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