06 Июня 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Южный Урал на полях ПМЭФ-2024: Уникальный стенд и первый пул подписанных соглашений

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером на площадках ПМЭФ-2024 намерена принять участие более, чем в 50 мероприятиях и заключить более 20 соглашений с инвесторами, федеральными и региональными компаниями, регионами России.

Важно отметить, что впервые за историю проведения ПМЭФ здесь представлен стенд Челябинской области. Высокотехнологичные направления развития, уникальные природные богатства и туристический потенциал Южного Урала участники форума теперь могут увидеть воочию. Стенд открыт для всех посетителей в павильоне G.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор Алексей Текслер, лично осмотрев стенд, отметил: «У нашего стенда абсолютно практические задачи. Гостям выставки мы будем рассказывать о регионе, проектах, о нашем потенциале, в том числе о туристическом потенциале. Здесь же будут подписаны соглашения, их много. Будут проводиться встречи с потенциальными инвесторами, нашими партнерами в разных сферах. Уверен, форум пройдет успешно и, конечно, наличие стенда нам поможет провести форум максимально эффективно для нашего региона, для его развития».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Уже в первый день работа на ПМЭФ-2024 губернатор провел переговоры с послом Республики Индии в РФ господином Винай Кумаром.

Алексей Текслер напомнил о сотрудничестве СССР и Индии в 1950-х годах, когда в строительстве металлургических заводов в Бхилаи (штат Чхаттисгарх) и Бокаро (штат Джаркханд) принимали участие советские и в том числе челябинские специалисты. Сегодня сотрудничество Челябинской области и Индии продолжается.

Алексей Текслер отметил, что регион готов кроме уже знакомых инидийским партнерам товаров экспортировать изделия для нефте- и газодобычи, роботизированные системы и другую высокотехнологичную продукцию.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

И уже в ходе переговоров южноуральская компания НПП «Инно-ТЕХ» и индийская Cross World Imports & Exports заключили соглашение о поставке из Челябинской области в Индию малогабаритных станков с ЧПУ.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«У нас очень хорошее местоположение, находимся на границе с Казахстаном, имеем большие логистические площади, в том числе сухой порт «Южноуральский», начали раскатывать маршрут «Север-Юг» из Челябинска в Иранский порт Бендер-Аббас. Это прямой логистический путь на юг и мы могли бы развивать его совместно. По этому маршруту уже сегодня каждый месяц идет несколько составов, готовы их количество увеличить. Челябинская область может быть входными воротами в Россию для Индии», – отметил Алексей Текслер.

Господин Винай Кумар подчеркнул, что Индия готова усилить сотрудничество с Челябинской областью по трем направлениям - туризм, расширение экономических связей и инновационные технологии, которые впечатлили посла на стенде региона: «Запрос Индии лежит в плоскости продукции, которую производит ваш регион. Индия - самая быстрорастущая экономика в мире и нам необходима ваша продукция».

Алексей Текслер пригласил господина Винай Кумара лично посетить Челябинскую область и напомнил, что в 2025 году запланирован визит официальной и деловой делегации региона в Индию.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Также губернатор Южного Урала провёл переговоры с вице-президентом Сбербанка – председателем Уральского банка Петром Колтыпиным.

«Сбербанк для нас традиционный серьезный партнер. Сбер активно участвует в новых промышленных и экологических проектах, в том числе по переработке тко, в строительстве социальной инфраструктуры. Мы сотрудничаем с вами и в развитии новых направлений, таких как Искусственный интеллект и его применение в различных сервисах для медицины, транспорта. Особо отмечу проект «Школы 21». Это вклад в будущее, в молодежь, которая будет развивать наш регион и страну в инновационных сферах», - отметил губернатор.

Стоит напомнить, что в апреле Алексей Текслер и Пётр Колтыпин презентовали «Школу 21» в Челябинске. Проект в регионе в соответствии с поручением Президента России реализует правительство Челябинской области, ЮУрГУ и Сбербанк.

Пётр Колтыпин особо отметил эффективность взаимодействия с региональными властями Южного Урала: «Чувствуем постоянную поддержку со стороны вашей команды. Проект «Школы 21» стратегической направленности, он будет находится в синергии с Южно-Уральским государственным университетом и может дать колоссальный толчок развитию ИТ-сектора».

Петр Колтыпин также сообщил о решении Сбербанка принять участие во втором Всероссийском Детском экологическом форуме, который пройдет в Челябинске.

Еще одна встреча челябинской делегации в рамках Петербургского международного экономического форума завершилась подписанием соглашения. Алексей Текслер и генеральный директор АО «Птицефабрика Челябинская» Евгений Наруков одобрили соглашение о расширении производственных площадок на птицефабрике, что позволит увеличить производство куриных яиц на 140 млн штук. Общий объем инвестиций в 2024-2025 годах – более 2 млрд рублей.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Еще одно соглашение о сотрудничестве и совместной работе по внедрению современных цифровых технологий между правительством Челябинской области и «Ростелекомом» было подписано на полях форума.

Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Соглашение между регионом и «Ростелекомом» позволит эффективно выстраивать работу по дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры региона», - отметил Алексей Текслер.

«Челябинская область отличается высокой концентрацией промышленных предприятий, для которых растет актуальность применения технологий искусственного интеллекта и обеспечения кибербезопасности, мы в этих направлениях имеем собственные серьезные разработки и компетенции. И впереди у нас большие цифровые планы на Южном Урале, которые мы будем реализовывать в тесном сотрудничестве с руководством региона» - уточнил Михаил Осеевский.

Еще одно соглашение подписанное в рамках ПМЭФ-2024 касается развития в Челябинской области всесезонного курорта «Аджигардак».

Это стало результатом встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым и генеральным директором ООО «Проектная компания «Аджигардак» Евгением Гуревичем.

В рамках соглашения между правительством Челябинской области и ООО «Проектная Компания «Аджигардак» планируется развитие сети горнолыжных трасс и инфраструктуры курорт.

«Для нас сегодня один из приоритетов - развитие туризма. «Аджигардак» давно известное курортное горнолыжное место. Очень рад, что сегодня, с приходом новых инвесторов будет реализован проект по развитию курорта», - отметил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Мы долго к этому шли, в том числе с вашей поддержкой. Сейчас у нас поменялся собственник, есть возможность для развития курорта. Первая стадия проекта уже финансово подтверждена и обоснована. Сейчас работаем с корпорацией Туризм.РФ, параллельно занимаемся инфраструктурой. Нужно создать точку притяжения для туристов. Проект амбициозный. Мы верим, что совместными усилиями сделаем Аджигардак лучшим курортом России», - добавил Евгений Гуревич.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Работа делегации Южного Урала на полях ПМЭФ-2024 продолжается.

Теги: алексей текслер, пмэф-2024, челябинская область, ростелеком, соглашения


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