Ливанов: надо пользоваться тем, что и государству, и бизнесу нужны новые технологии

Экс-министр образования России и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов считает, что сейчас РФ переживает уникальный момент постсоветской научно-технической эволюции. Об этом он сообщил на сессии ПМЭФ "Научно-технологические векторы России".

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"Есть серьезный запрос и от государства, и от бизнеса на разработку новых технологий. Особенность ситуации нам надо использовать", - сказал Ливанов.

Компании начинают активно инвестировать в исследования, которые могут быть быстро выведены на рынок. Резко выросла интенсивность технологических обменов между компаниями и университетами.

"Надо сделать так, чтобы взаимодействие приводило к появлению нужных знаний и технологий", - говорит Ливанов.

В-третьих, считает Ливанов, университеты становятся участниками экономических отношений.

"Эти процессы будут все больше экономически содействовать развитию университетов. Не всех, а тех, кто будет адекватен вызовам, кто сможет собрать компетентные коллективы и создаст экономический интерфейс для работы с компаниями", - сказал Ливанов.