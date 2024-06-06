06 Июня 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков отказался уточнять, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом

Кремль не будет уточнять, каким именно странам и регионам может быть поставлено российское оружие для дальнейших ударов по объектам Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, нет", - ответил он на просьбу уточнить возможных получателей российского оружия.

"Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление", — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

Путин ранее на встрече с ведущими мировыми СМИ заявил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по «чувствительным объектам» стран, передающих вооружение Киеву.

В конце мая Путин заявил о последствиях возможных ударов западным оружием по территории России. "Задание [для ударов] готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО. Ну так представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны отдавать себе отчет с чем они играют. Они должны помнить о том, что это как правило государство с небольшой территорией и очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов в глубь российской территории. Это серьезные вещи, и мы очень внимательно за этим наблюдаем", - заявил президент России.

Теги: песков, оружие, запад, россия


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