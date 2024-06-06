06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Нефтеюганске второй раз не состоялся конкурс на должность мэра

В Нефтеюганске второй раз подряд не смогли выбрать главу города. Как сообщает Telegram-канал "5-й этаж", который связывают с правительством Югры, все кандидаты были отклонены комиссией и думой города, передает корреспондент Накануне.RU.

"Будут сформулированы новые требования к кандидатам на должность градоначальника. Консультации и встречи у временно исполняющего обязанности губернатора региона запланированы на следующую неделю", - говорится в сообщении.

Это уже вторая попытка выбрать мэра. Конкурс 3 мая не состоялся - некоторые кандидаты не были допущены, другие не заявились. Дума назначила новую дату выборов - 6 июня. Как сообщает наш источник, причиной срыва конкурса стало то, что прежний губернатор Югры Наталья Комарова не успела согласовать кандидата.

Ожидается, что врио губернатора Руслан Кухарук посетит Нефтеюганск на следующей неделе, в числе вопросов - согласование кандидатуры будущего мэра.

Напомним, глава города Эльвира Бугай ушла с поста по собственному желанию. Она опубликовала обращение к нефтеюганцам, в котором заявила, что отставка - ее личное решение, связанное с семейными обстоятельствами. Исполняет обязанности мэра с 28 марта замглавы Наталья Халезова.

Теги: конкурс, нефтеюганск, дума, мэр


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