Глава Минобрнауки назвал сферы главных вызовов для России

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков полагает, что главные вызовы для России лежат в сферах демографии, здоровья, продовольственной безопасности и безопасности в целом. Об этом он сообщил на сессии ПМЭФ "Научно-технологические векторы России".

"Решение этих задач невозможно без устойчивого развития экономики – обеспеченности средствами производства, энергообеспеченностью, цифровой трансформации, без чего невозможно представить современный мир", - сказал Фальков.

Нужен комплексный подход к ответу на вызовы, добавил он.