06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Уральской гильдии преподавателей РКИ поддержали проверку устной речи при экзамене у мигрантов

При приеме экзамена по русскому языку у мигрантов должны проверять и устную речь. Так считает председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов.
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Недавно Рособрнадзор заявил, что в экзамен по русскому языку для мигрантов могут включить обязательную проверку устной речи, чего сейчас нет. Как рассказал Боталов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, вопрос серьезно связан с технологической проблемой. По его словам, проведение экзамена по устной речи требует не просто контакта экзаменатора и экзаменуемого, но и фиксации всего того, что экзаменуемый говорит.

"Составляющая, связанная со сдачей устного экзамена, обязательно должна присутствовать. Если этого не будет, никакая онлайн-технология, связанная с написанием от руки или посредством машинописного текста, не сможет дать полной картины. Это совершено обязательное условие", - пояснил глава Уральской гильдии преподавателей РКИ, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он отметил, что если исключить аудирование в рамках изучения любого иностранного языка – хороших результатов ждать не стоит.

"И если в рамках любого экзамена исключить этот элемент – ни к чему хорошему это не приведет", - добавил Алексей Боталов.

Также эксперт считает, что число детей мигрантов в России, не владеющих русским языком, в ближайшие годы расти не будет.

Теги: мигранты, русский язык, экзамен


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