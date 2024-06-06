Минфину посоветовали "не сдирать с овец шкуру" во время налоговой реформы

Правительству России, затеявшему налоговую реформу, посоветовали руководствоваться словами римского императора Тиберия, жившего две тысячи лет назад. "Хороший пастух стрижет своих овец, а не сдирает с них шкуру", - процитировал императора глава комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрей Макаров на Петербургском экономическом форуме, обсуждая предстоящее изменение налоговой системы.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предостерег Госдуму и Минфин от "замораживания" изменений на предстоящие шесть лет. "Если законопроект будет принят в том виде, в котором он внесен, то не надо его утверждать на шесть лет. Надо смотреть, как он будет работать через два года и докручивать его", - полагает представитель крупного бизнеса. Он добавил, что пока у РСПП есть большое количество замечаний к предлагаемым изменениям, в частности – по неопределенности с федеральным инвествычетом, который предлагается отдать на регулирование правительству. Министр экономического развития Максим Решетников заметил, что "баланс придется искать динамически". "Это будет сложный разговор, потому что не все запросы Александра Николаевича [Шохина] нам удастся воплотить", - заявил Решетников.

Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что все дополнительные налоговые поступления будут перераспределяться в расходную часть бюджета: "Мы сколько соберем – столько и отдадим. Нет предложений сохранить это в кубышку. Вопрос справедливости распределения мы попозже рассмотрим".