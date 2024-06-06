Спектакли-победители "Золотой маски" планируется привезти в регионы

Спектакли-победители Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в следующем году привезут в регионы. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее заявление прозвучало на сессии "Процветание регионов через взаимосвязь всех элементов социально-экономического развития".

"В следующем году мы планируем привозить спектакли-победители не только в Москву, но и в различные регионы, проводить мастер-классы, круглые столы, конференции. И это очень важный момент для развития культурного сообщества и преодоления барьеров внутри театрального сообщества, и делать отечественный театр еще более доступным", - сообщил он.

Лауреаты "Золотой маски" будут объявлены 24 июня на исторической сцене Театра имени Евгения Вахтангова

Также он сообщил, что вместе с компанией "Уралхим" и школой Олега Табакова запускают большой театрально-просветительский проект "Театр Олега Табакова - регионам". В конце июня в Перми состоится предварительное прослушивание в театральную школу.

"Уникальность этой школы в том, что мы набираем ребят по всей стране после 9 класса. Небольшое количество 23 человека по всей стране. И дальше на свои деньги и нам помогает Москва, привозим самых талантливых ребят и они учатся у нас на полном обеспечении. Это бесплатное обучение. Они учатся у нас пять лет и получают диплом о высшем образовании. С первого года обучения они выходят вместе со своими педагогами, действующими актерами на сцену профессионального театра", - сообщил Машков.