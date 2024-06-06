УК из Екатеринбурга заплатит 12-летней школьнице 250 тысяч за травмы во время прогулки

В Екатеринбурге местная управляющая компания обязана выплатить 12-летней школьнице компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей. Девочка травмировалась во время прогулки и была госпитализирована. После происшествия в дело вмешалась прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в мае прошлого года. Девочка гуляла на территории у дома №19 по ул. Фабричная, споткнулась о торчащую рядом металлическую конструкцию и упала грудной клеткой на опалубку подъезда. От удара ее дыхание сбилось и, зайдя в подъезд, школьница потеряла сознание и упала на бетонный пол. Девочку доставили в больницу, где осмотрели и поставили диагноз - черепно-мозговая травма, вывих трех верхних зубов, разрыв нижней губы в трех местах.

"Физические и нравственные страдания несовершеннолетний выразились в испытанной физической боли, а также в нравственных страданиях, которые выразились в пребывании ребенка в состоянии стресса в течение нескольких месяцев, в проявлении замкнутости и боязни выходить на улицу, а также в необратимости эстетических последствий травмы", - заявили в прокуратуре.

Ведомство направило в суд иск о взыскании с управляющей компании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга встал на сторону пострадавшей и взыскал с УК компенсацию в размере 250 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.