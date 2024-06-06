06 Июня 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/governorspressoffice

Первые результаты работы на полях ПМЭФ-2024 - в Астраханской области построят инновационный завод по переработке отходов

Соглашение о сотрудничестве в создании комплекса по обезвреживанию опасных биологических и промышленных отходов на территории Астраханской области с применением инновационной технологии сегодня в Санкт-Петербурге подписали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор ООО «ЭкоБиоТех» Филип Милевчич, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Строительство ряда заводов по переработке отходов с применением инновационной технологии плазмохимической деструкции предусмотрено компанией ООО «ЭкоБиоТех» в различных регионах Российской Федерации. Первый завод построят на территории Астраханской области.

Мусорные баки(2021)|Фото: Накануне.RU

Инновационная технология низкотемпературной плазменной деструкции основана на принципе химического разложения сложных соединений отходов, в результате чего отходы преобразуются в безвредные газы и незначительное количество твердых продуктов. Плазмохимическая деструкция экологически безопасна и позволяет без вреда для окружающей среды перерабатывать опасные биологические и промышленные отходы. Объем инвестиций в проект составит более 300 млн рублей.

(2024)|Фото: t.me/governorspressoffice

По словам Филипа Милевчича, эта российская разработка превосходит иностранные аналоги с точки зрения экономической эффективности и экологичности.

Теги: игорь бабушкин, пмэф, переработка отходов, соглдашение, инновационный завод


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