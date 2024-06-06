Первые результаты работы на полях ПМЭФ-2024 - в Астраханской области построят инновационный завод по переработке отходов

Соглашение о сотрудничестве в создании комплекса по обезвреживанию опасных биологических и промышленных отходов на территории Астраханской области с применением инновационной технологии сегодня в Санкт-Петербурге подписали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор ООО «ЭкоБиоТех» Филип Милевчич, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Строительство ряда заводов по переработке отходов с применением инновационной технологии плазмохимической деструкции предусмотрено компанией ООО «ЭкоБиоТех» в различных регионах Российской Федерации. Первый завод построят на территории Астраханской области.

Инновационная технология низкотемпературной плазменной деструкции основана на принципе химического разложения сложных соединений отходов, в результате чего отходы преобразуются в безвредные газы и незначительное количество твердых продуктов. Плазмохимическая деструкция экологически безопасна и позволяет без вреда для окружающей среды перерабатывать опасные биологические и промышленные отходы. Объем инвестиций в проект составит более 300 млн рублей.

По словам Филипа Милевчича, эта российская разработка превосходит иностранные аналоги с точки зрения экономической эффективности и экологичности.