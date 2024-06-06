06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Уральский эксперт: число детей мигрантов, не владеющих русским языком, расти не будет

Число детей мигрантов в России, не владеющих русским языком, в ближайшие годы расти не будет. Так считает председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов.

На днях стало известно, что 12% детей мигрантов, которые посещают российские школы или детские сады, вообще не владеют или очень слабо владеют русским языком. Такие данные приводят в Минпросвещения РФ.

Как рассказал Алексей Боталов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, это "очень острый вопрос и все это понимают".

"Я считаю, что решение этого вопроса только в одном: необходимо предпринимать шаги, направленные на повышение грамотности не только детей, но и их родителей. Это касается мигрантов, новых граждан России, которые приезжают, в первую очередь, из Средней Азии. Если ничего предприниматься не будет, то школам будет очень сложно. Потому что на них приходится основной удар в этой работе", - сообщил глава Уральской гильдии преподавателей РКИ, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Что касается цифры в 12% детей, которые слабо знают русский, Боталов уверен, что в ближайшие годы она не то что не будет расти – а напротив, начнет снижаться. По его мнению, этот вопрос напрямую связан с тенденциями миграционной политики.

"Мне кажется, что в ближайшие годы роста не произойдет. Как минимум, все останется на этом уровне. А если говорить о перспективе в два-четыре года, то этот процент, на мой взгляд, будет уменьшаться за счет реализации самых разных проектов. Начиная от общегосударственных, заканчивая конкретными проектами в отдельных городах и регионах. Сегодня все понимают: бездействие очень и очень опасно", - заключил эксперт.

Напомним, также уральские преподаватели русского языка считают, что искусственный интеллект не способен заменить учителя.

Теги: мигранты, дети, РКИ


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